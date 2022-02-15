Хоккеист опубликовал у себя фотографию коньков, в которых он планирует выйти на матч против Мариуполя. Этот матч состоится 15 февраля в Краматорске.

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Коньки украшены стилизованным флагом Украины – синим и желтым цветами.

"Коньки на игру с ХК Мариуполь в честь Дня единства", – подписал фотографию Виктор Захаров.

Что стоит знать о Дне единства

Президент Украины Владимир Зеленский 14 февраля своим указом объявил 16 февраля Днем единства.

"С целью усиления консолидации украинского общества, укрепления его устойчивости в условиях роста гибридных угроз, информационно-пропагандистского, морально-психологического давления на общественное сознание постановляю объявить 16 февраля 2022 года Днем единства", – говорится в документе.

Согласно указу, в этот день будет поднят Государственный флаг Украины на домах и сооружениях во всех населенных пунктах, а в 10:00 – исполнен Государственный Гимн Украины