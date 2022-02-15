Хокеїст опублікував у себе фотографію ковзанів, в яких він планує вийти на матч проти Маріуполя. Цей матч відбудеться 15 лютого в Краматорську.

До теми Зеленський оголосив 16 лютого Днем єднання: ЗМІ прогнозували, що у цей день "нападе Росія"

Ковзани прикрашені стилізованим прапором України – синім та жовтим кольорами.

"Ковзани на гру з ХК Маріуполь на честь Дня єднання", – підписав фотографію Віктор Захаров.

Що варто знати про День єднання

Президент України Володимир Зеленський 14 лютого своїм указом оголосив 16 лютого Днем єднання.

"З метою посилення консолідації українського суспільства, зміцнення його стійкості в умовах зростання гібридних загроз, інформаційно-пропагандистського, морально-психологічного тиску на суспільну свідомість постановляю оголосити 16 лютого 2022 року Днем єднання", – йдеться у документі.

Відповідно до указу, в цей день буде піднято Державний прапор України на будинках і спорудах в усіх населених пунктах, а о 10:00 виконано Державний Гімн України