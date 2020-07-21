Ходив з тампоном: Алієв зізнався про дивний "шрам" на обличчі – фото
На трибунах матчу Першої ліги між "Оболонню-Бровар" і "Рухом" (0:0), який проходив в Києві, був помічений ексфутболіст Олександр Алієв.
Камери трансляції матчу показали колишнього гравця "Динамо", судячи з усього, з сильним розсіченням обличчя. Cам ексфутболіст вже прокоментував цей інцидент у Instagram.
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Я звертаюся до тих недоброзичливців, які мене показали нібито зі шрамом по телевізору. Ось, дивіться, ніякого шраму у мене немає! Просто у мене проблеми з гайморитом, і він трохи загострився. Довелося ходити два дні з тампоном, щоб зупинити кров.
А ви, доброзичливці, сидіть і кукурікайте там далі у себе в кукарятнику. А хорошим людям я бажаю добра, гарного настрою і прекрасного дня. Так тримати! Всі все зі мною гаразд,
– сказав Алієв.
Травма Алієва / Фото: Скріншот
Що відомо про Алієва?
- 35-річний колишній футболіст "Динамо" та збірної України. Також виступав за "Металург" Запоріжжя, "Дніпро", "Борисфен", "Рух".
- У Росії грав за московський "Локомотив" та "Анжи".
- Дворазовий чемпіон України у складі "Динамо". Срібний призер чемпіонату Європи 2006 року у складі молодіжної збірної України.
- Після кар'єри футболіста Алієв пройшов тренерські курси та очолював клуб "Хмельницький".
- Наразі Олександр веде Youtube-канал "Кент".