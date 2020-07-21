На трибунах матчу Першої ліги між "Оболонню-Бровар" і "Рухом" (0:0), який проходив в Києві, був помічений ексфутболіст Олександр Алієв.

Камери трансляції матчу показали колишнього гравця "Динамо", судячи з усього, з сильним розсіченням обличчя. Cам ексфутболіст вже прокоментував цей інцидент у Instagram.

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Я звертаюся до тих недоброзичливців, які мене показали нібито зі шрамом по телевізору. Ось, дивіться, ніякого шраму у мене немає! Просто у мене проблеми з гайморитом, і він трохи загострився. Довелося ходити два дні з тампоном, щоб зупинити кров.



А ви, доброзичливці, сидіть і кукурікайте там далі у себе в кукарятнику. А хорошим людям я бажаю добра, гарного настрою і прекрасного дня. Так тримати! Всі все зі мною гаразд,

– сказав Алієв.



Травма Алієва / Фото: Скріншот

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