Хочу понять, что произошло, – Эриксен впервые прокомментировал остановку сердца во время матча

Датский полузащитник Кристиан Эриксен потерял сознание во время матча Евро-2020 со сборной Финляндии. У игрока остановилось сердце и он упал на газон.

Первую помощь Эриксену на поле оказали его партнеры по команде. В том числе капитан команды Симон Кьер. А уже потом подбежали медики, которые сделали ему непрямой массаж сердца. Пришлось использовать и дефибриллятор, так как у Эриксена была остановка сердца.

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К тому времени матч между сборными Дании и Финляндии был остановлен. Арбитр убрал игроков с поля. УЕФА дала разрешение на возобновление игры только через полтора часа после инцидента.

Эриксен же с поля был отправлен в больницу. Он пришел в себя. И после этого прокомментировал ситуацию, которая произошла.

"Спасибо, я не сдаюсь. Сейчас мне стало лучше. Но я хочу понять, что произошло. Я хочу поблагодарить всех за то, что они сделали для меня", – рассказал Кристиан Эриксен.

Пока врачи не знают причины, почему у Эриксена внезапно остановилось сердце во время матча. Игрок находится в больнице под наблюдением медиков.