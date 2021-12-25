Хочу, чтобы он был всегда рядом, – Сиренко рассказал о работе с тренером

Непобедимый украинский боксер Владислав Сиренко тренируется под руководством известного американского специалиста Джеймса Али Башира. Украинец рассказал о сотрудничестве со своим наставником.

Сиренко: он уже как член семьи

Владислав подчеркнул, что за 5 лет сотрудничества с Баширом они хорошо поладили. Они хорошо знают достоинства и минусы друг друга, уверяет боксер.

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Я даже больше могу сказать, что он уже как член семьи: приходит на дни рождения и все всегда рады видеть его. У нас очень хорошие отношения, и он уже больше чем тренер – определенный талисман,

– сказал непобедимый боксер.

Сиренко заявил, что хочет, чтобы тренер постоянно был рядом.

"Ему 70 лет – это уже такой возраст немаленький. Я ему сказал: "Башир, ты как наш талисман. Даже если ты не сможешь тренировать меня, то я все равно хочу, чтобы ты всегда был рядом, как такой мастер. Просто был рядом", – заверил Владислав.

По словам чемпиона, Башир постоянно излучает позитив.

"От него положительная энергетика и все, кто рядом всегда улыбаются, всегда весело. Человек, которій отдает позитив вокруг", – добавил Сиренко.

Тренерская работа Али Башира: