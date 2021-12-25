Сіренко: він уже як член сім'ї

Владислав наголосив, що за 5 років співпрацю з Баширом вони добре порозумілися. Вони добре знають плюси та мінуси одне одного, запевняє боксер.

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Я навіть більше можу сказати, що він уже як член сім'ї: приходить на дні народження і всі завжди раді його бачити. У нас дуже добрі стосунки, і він уже більше ніж тренер – певний талісман,

– сказав непереможний боксер.

Сіренко заявив, що хоче, аби тренер постійно був поряд.

"Йому 70 років – це вже такий вік немаленький. Я йому сказав: "Башире, ти як наш талісман. Навіть, якщо ти не зможеш тренувати мене, то я все одно хочу, щоб ти завжди був поряд, як такий майстер. Просто бути поряд", – запевнив Владислав.

За словами чемпіона, Башир постійно випромінює позитив.

"Від нього позитивна енергетика і всі, хто поряд завжди посміхаються, завжди весело. Людина, яка віддає позитив довкола", – додав Сіренко.

Тренерська робота Алі Башира: