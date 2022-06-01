Малиновский: Это самый важный матч для нас

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский поделился мнениями по поводу матча в отборе ЧМ-2022 против Шотландии. Он оценил игру своих оппонентов.

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"Это самый важный матч для нас. Конечно, в футболе есть 3 результата. Но команда получится и будет пытаться показать свой лучший футбол и свою силу. Хотим пройти дальше и сыграть этот финал с Уэльсом, но понимаем, что у Шотландии будет невероятная поддержка – они играют дома. Но мы подготовились неплохо, я считаю, что у нас есть большие шансы пройти дальше", – сказал Малиновский.

Игрок национальной команды отметил, что на стадионе "Хэмпден Парк" хороший газон, поэтому "ничего не будет мешать играть в футбол". По его словам, с "Шотландией нужно играть быстро, много двигаться и нужно быть внимательными на стандартных положениях".

"Считаю, что сможем, но игра будет очень тяжелая"

Малиновский хочет подарить незабываемые эмоции всем украинским болельщикам.

Хочется завоевать путевку на чемпионат мира не только для себя, но и для всей Украины, для имиджа, для всего мира, для украинских защитников, потому что я считаю, что они сейчас на первом плане. Футбол – это то, что объединяет. Он может доставить радость как для всей Украины, так и для наших бойцов,

– подчеркнул Руслан.

"Если мы пройдем Шотландию, это еще не конец. Есть вторая встреча. Так что сделаем первую половину дела. Считаю, что сможем, но игра будет очень тяжелая. У нас есть шансы, несмотря на то, что играем на выезде. Для нас это ничего не меняет. Будем выходить и играть на результат", – добавил игрок "сине-желтых".

Украина – Шотландия: главное