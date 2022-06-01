Маліновський: Це найважливіший матч для нас

Півзахисник збірної України Руслан Маліновський поділився думками щодо матчу у відборі ЧС-2022 проти Шотландії. Він оцінив гру своїх опонентів.

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"Це найважливіший матч для нас. Звичайно, у футболі є 3 результати. Але команда вийде і намагатиметься показати свій найкращий футбол і свою силу. Хочемо пройти далі та зіграти цей фінал з Уельсом, але розуміємо, що Шотландія матиме неймовірну підтримку – вони грають удома. Але ми підготувалися непогано, я вважаю, що у нас є великі шанси пройти далі", – сказав Маліновський.

Гравець національної команди зазначив, що на стадіоні "Хемпден Парк" хороший газон, тому "нічого не заважатиме грати у футбол". За його словами, з "Шотландією треба грати швидко, багато рухатися і потрібно бути уважними на стандартних положеннях".

"Вважаю, що зможемо, але гра буде дуже важка"

Маліновський хоче подарувати незабутні емоції всім українським вболівальникам.

Хочеться здобути путівку на чемпіонат світу не лише для себе, а й для всієї України, для іміджу, для всього світу, для українських захисників, бо я вважаю, що вони зараз на першому плані. Футбол – це те, що об’єднує. Він може дати радість як для всієї України, так і для наших бійців,

– наголосив Руслан.

"Якщо ми пройдемо Шотландію, це ще не кінець. Є друга зустріч. Тож зробімо першу половину справи. Вважаю, що зможемо, але гра буде дуже важка. Ми маємо шанси попри те, що граємо на виїзді. Для нас це нічого не змінює. Виходитимемо і гратимемо на результат", – додав гравець "синьо-жовтих".

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