Хочется "надрать уши", – Кличко признался, использовал ли навыки бокса вне ринга

Легендарный боксер, а ныне мэр Киева Виталий Кличко откровенно рассказал, применял ли свои боксерские навыки вне ринга. От крепкого кулака Кличко-старшего страдали только его соперники.

Кличко: Как бы тебе надрать уши

Виталий Кличко последний раз выходил на профессиональный ринг еще в 2012 году. Легендарный боксер рассказал, дрался ли он уже за пределами боксерских канатов.

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Кличко-старший заверил, что ни разу не использовал свои боксерские навыки в повседневной жизни. Хотя не возразил, что иногда появляется желание "вмазать" человеку, который прямо в глаза нагло говорит ложь.

Я ни разу не использовал свои навыки и возможности вне ринга. Надеюсь, что никогда не буду использовать. Но, находясь в политике, так иногда хочется. Стоит перед тобой кто-то, ты знаешь правду, а он врет тебе глядя прямо в глаза. Ты думаешь: "как бы тебе надрать уши",

– признался бывший чемпион мира.

"Начинаешь ему объяснять правильные вещи, но он все равно врет и думаешь: "Попался бы ты мне когда-то в ринге, я бы тебе конечно дал". Но это фантазии", – добавил Кличко-старший.