Хочется "надрать уши", – Кличко признался, использовал ли навыки бокса вне ринга
Источник:ютуб-канал Дмитрия Гордона
Легендарный боксер, а ныне мэр Киева Виталий Кличко откровенно рассказал, применял ли свои боксерские навыки вне ринга. От крепкого кулака Кличко-старшего страдали только его соперники.
Кличко: Как бы тебе надрать уши
Виталий Кличко последний раз выходил на профессиональный ринг еще в 2012 году. Легендарный боксер рассказал, дрался ли он уже за пределами боксерских канатов.
Кстати Виталий Кличко назвал двух лучших тяжеловесов современности
Кличко-старший заверил, что ни разу не использовал свои боксерские навыки в повседневной жизни. Хотя не возразил, что иногда появляется желание "вмазать" человеку, который прямо в глаза нагло говорит ложь.
Я ни разу не использовал свои навыки и возможности вне ринга. Надеюсь, что никогда не буду использовать. Но, находясь в политике, так иногда хочется. Стоит перед тобой кто-то, ты знаешь правду, а он врет тебе глядя прямо в глаза. Ты думаешь: "как бы тебе надрать уши",
– признался бывший чемпион мира.
"Начинаешь ему объяснять правильные вещи, но он все равно врет и думаешь: "Попался бы ты мне когда-то в ринге, я бы тебе конечно дал". Но это фантазии", – добавил Кличко-старший.
- Последний бой Виталий Кличко провел в сентябре 2012 года. Его соперником стал немец Мануэль Чарр. Поединок был остановлен уже в четвертом раунде из-за окровавленного лица соперника Кличко. Виталий во втором раунде отправил немца в нокдаун, а затем левым боковым рассек ему бровь. Окровавленный Чарр хотел продолжить поединок, но врач уже через два раунда сообщил рефери, что поединок нужно досрочно завершить.
- Украинский боксер одержал победу техническим нокаутом. Виталий успешно защитил титул чемпиона мира по версии WBC.
- Кличко-старший за свою карьеру провел на профессиональном ринге 47 поединков. В них он одержал 45 побед (41 победу одержал нокаутом) и потерпел два поражения.