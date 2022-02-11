Хочет уйти из Баварии: Левандовский выбрал свой будущий клуб
11 февраля 2022 , 18:50Читати новину українською
Источник:AS
Футболист Баварии и сборной Польши Роберт Левандовский намерен попробовать свои силы в новом клубе и готов сменить прописку уже в следующее трансферное окно.
По информации источника, 33-летний поляк заинтересован в продолжении карьеры в мадридском Реале.
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Отмечается, что Левандовский готов согласиться на снижение зарплаты в Испании.
Для Реала приоритетом является трансфер Эрлинга Голанда из дортмундской Боруссии. Если переговоры с 21-летним норвежцем окончательно провалятся, клуб может обратить внимание на Левандовского.
Что известно о сезоне Роберта Левандовского
- В текущем сезоне Роберт Левандовски провел 29 поединков в футболке мюнхенцев, забив 35 голов и сделав три результативные передачи.
- Отметим, что текущий контракт польского нападающего с Баварией рассчитан до лета 2023 года.
- 17 января 2022 года он получил награду лучшему футболисту 2021 года по версии ФИФА. Для него это вторая подряд победа в этой номинации. Однако в голосовании за "Золотой мяч" 2021 года он стал лишь вторым, проиграв борьбу аргентинцу Лионелю Месси.