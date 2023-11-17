"Одно удовольствие": украинец в составе Лехии оценил спарринг против сборной Реброва

В четверг, 16 ноября, сборная Украины по футболу провела товарищеский спарринг против польской Лехии. Поединок состоялся за дверью.

На поле в составе польского соперника вышли сразу три украинца. Одним из которых был Максим Хлань, в сентябре 2023-го со скандалом покинувший луганскую Зарю.

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Хлань: Играть против такого соперника было одно удовольствие

20-летний атакующий полузащитник пытался забить в ворота сборной своей родной страны, но не удалось. Голы Александра Пихаленко и Егора Назарины принесли победу команде Сергея Реброва со счетом 0:2.

После поединка Хлань поделился впечатлениями от матча против "сине-желтых".

Играть против такого соперника было одно удовольствие, хотя у нас и не было инициативы в этом матче. Сборная – это сбалансированная команда, с сильными футболистами, продемонстрировавшими свой высокий уровень,

– рассказал Максим.

У украинского легионера Лехии было несколько своих моментов, которые он не смог реализовать.

Оценил физическую форму сборной

Рассказал полузащитник, успел ли он пообщаться с главным тренером сборной Сергеем Ребровым.

Общение с Ребровым? После игры тренер был сконцентрирован на разборе игры со своими подопечными, поэтому мы просто поблагодарили друг друга за игру. Для меня была большая честь встретиться с ним. Я многое перенял у Реброва, его стиль игры мне импонировал,

– ответил Хлань.

20-летний атакующий признался, кто из состава сборной Реброва ему больше всего понравился. Здесь Хлань выделил своего визави по позиции из Шахтера Георгия Судакова. Хотя добавил, что Сергей Станиславович создал сбалансированную команду, в которой сложно выделить кого-нибудь из игроков. Тем более, когда они набрали хорошую физическую форму.

Хлань рассказал, что искренне радуется своему бывшему одноклубнику Егору Назарину, который теперь уже на регулярной основе вызывается в сборную.

Все ребята имеют игровую практику в своих клубах. Но на игру с итальянцами нужно быть готовыми ментально. Нужна только победа для всей Украины, особенно в такое время,

– подытожил футболист Лехии.

Матч отбора на Евро-2024 Украина – Италия состоится 20 ноября в 21:45 в немецком городе Леверкузен. Перед этим скуадро адзурра сыграет поединок отбора против Северной Македонии (начало 17 ноября тоже в 21:45).

Отметим, что сборная Реброва опережает итальянцев на три балла, но может измениться, если команда Лучано Спалетти 17 ноября переигрывает македонцев.