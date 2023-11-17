На полі у складі польського суперника вийшло одразу троє українців. Одним із яких був Максим Хлань, який у вересні 2023-го зі скандалом покинув луганську Зорю.

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Хлань: Грати проти такого суперника було одне задоволення

20-річний атакувальний півзахисник намагався забити у ворота збірної своєї рідної країни, але не вдалось. Голи Олександра Піхальонка та Єгора Назарини принесли перемогу команді Сергія Реброва з рахунком 0:2.

Після поєдинку Хлань поділився враженнями від матчу проти "синьо-жовтих".

Грати проти такого суперника було одне задоволення, хоча ми і не мали ініціативи у цьому матчі. Збірна – це збалансована команда, з сильними футболістами, які продемонстрували свій високий рівень,

– розповів Максим.

В українського легіонера Лехії було декілька своїх моментів, які він не зумів реалізувати.

Оцінив фізичну форму збірної

Розповів півзахисник, чи встиг він поспілкуватись із головним тренером збірної Сергієм Ребровим.

Спілкування з Ребровим? Після гри тренер був сконцентрований на розборі гри зі своїми підопічними, тому ми просто подякували один одному за гру. Для мене була велика честь зустрітись з ним. Я багато чого перейняв в Реброва, його стиль гри мені імпонував,

– відповів Хлань.

20-річний атакувальний зізнався, хто зі складу збірної Реброва йому найбільше сподобався. Тут Хлань виділив свого візаві за позицією із Шахтаря Георгія Судакова. Хоча додав, що Сергій Станіславович створив збалансовану команду, у якій складно виділити когось із гравців. Тим паче коли вони набрали гарну фізичну форму.

Хлань розповів, що щиро радіє за свого колишнього одноклубника Єгора Назарину, який тепер вже на регулярній основі викликається у збірну.

Всі хлопці мають ігрову практику в своїх клубах. Але на гру з італійцями треба бути готовими ментально. Потрібна тільки перемога для всієї України, особливо в такий час,

– підсумував футболіст Лехії.

Важливо! Матч відбору на Євро-2024 Україна – Італія відбудеться 20 листопада о 21:45 у німецькому місті Леверкузен. Перед цим "скуадро адзурра" зіграє поєдинок відбору проти Північної Македонії (початок 17 листопада теж о 21:45).

Відзначимо, що збірна Реброва випереджає італійців на три бали, але все може змінитись, якщо команда Лучано Спалетті 17 листопада переграє македонців.