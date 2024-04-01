Трик-шот от табло и невероятный бросок снизу: звезда НБА устроил феерию в США – видео

В понедельник, 1 апреля, состоялись матчи очередного тура регулярного чемпионата НБА. В одном из них Хьюстон на своей площадке принимал Даллас.

Поединок закончился со счетом 107:125. Гости обеспечили себе преимущество в первой половине встречи, после чего не позволили сопернику восстановить интригу относительно победителя, пишет 24 Канал.

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Дончич в огне

Главным героем поединка в очередной раз стал словенский игрок Далласа Лука Дончич. Он начал зажигать еще до старта матча.

На разминке звездный баскетболист выполнил сложный бросок, послав мяч в кольцо с отскоком от табло арены "Тойота Центр".

Во время же самого матча Лука Дончич реализовал довольно нестандартную попытку. Он, находясь у трехочковой линии, точно бросил снизу одной рукой, переиграв перед этим форварда Джабари Смита, который пытался помешать, но не смог.

Смотрите видео с яркими бросками Дончича

Отметим, что Лука Дончич, кроме нестандартного перформанса, отметился и очередной мощной статистикой. В матче с Хьюстоном он набрал 47 очков, сделал 12 подборов и отдал 7 результативных передач.

Напомним, что в январе 2024 года словенец также набрал 73 очка в одном из матчей, что позволило ему войти в топ-5 рекордсменов НБА.

. Благодаря победе Даллас закрепился на шестом месте в турнирной таблице Западной конференции, которое гарантирует выход в плей-офф. Хьюстон же прервал свою сумасшедшую 11-матчевую победную серию и сейчас располагается на одиннадцатой строчке.