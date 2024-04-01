Поєдинок закінчився з рахунком 107:125. Гості забезпечили собі перевагу в першій половині зустрічі, після чого не дозволили супернику відновити інтригу щодо переможця, пише 24 Канал.

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Дончич у вогні

Головним героєм поєдинку вчергове став словенський гравець Далласа Лука Дончич. Він почав запалювати ще до старту матчу.

На розминці зірковий баскетболіст виконав складний кидок, пославши м'яч у кільце з відскоком від табло арени "Тойота Центр".

Під час же самого матчу Лука Дончич реалізував доволі нестандартну спробу. Він, перебуваючи біля триочкової лінії, влучно кинув знизу однією рукою, перегравши перед цим форварда Джабарі Сміта, який намагався завадити, але не зміг.

Дивіться відео з яскравими кидками Дончича

Зазначимо, що Лука Дончич, окрім нестандартного перформансу, відзначився й черговою потужною статистикою. У матчі з Х'юстоном він набрав 47 очок, зробив 12 підбирань і віддав 7 результативних передач.

Нагадаємо, що в січні 2024 року словенець також набрав 73 очки в одному з матчів, що дозволило йому увійти в топ-5 рекордсменів НБА.

Довідка. Завдяки перемозі Даллас закріпився на шостому місці в турнірній таблиці Західної конференції, яке гарантує вихід у плей-оф. Х'юстон же перервав свою шалену 11-матчеву переможну серію й наразі розташовується на одинадцятій сходинці.