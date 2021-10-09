Хэмилтон с рекордом выиграл квалификацию в Турции, но стартует вне топ-10: фото
Источник:24 канал
Победителем квалификации 16-го этапа чемпионата мира по автогонкам Формула-1- гран-при Турции стал пилот команды Mercedes Льюис Хэмилтон. Впрочем, британец будет стартовать не первым.
Квалификация гран-при Турции обещала быть хаотичной. Утром и днем над автодромом шел дождь, а после старта сессии пилотам сразу передали, что дождь возобновится в течение нескольких минут.
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В результате квалификацию уверенно выиграл Льюис Хэмилтон, однако британец потерял свой поул из-за штрафа в 10 позиций за замену элемента двигателя. Поул достался его напарнику Валттери Боттасу. Mercedes на этой трассе выглядит лучше Red Bull.Это четвертый поул британца в карьере и сезоне и 103-й в карьере.
Квалификация гран-при Турции / Фото Спорт24
Макс Ферстаппен показал третье время, и стартует 2-м соответственно. Отметим Мика Шумахера, который сумел извлечь Haas ко второй части квалификации.
Результаты квалификации гран-при Турции