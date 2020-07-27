Пілот команди Формули-1 Mercedes Льюїс Хемілтон потрапив у неприємний інцидент. Він розмістив пост, який був направлений на критику вакцин і щодо причетності до цього Білла Гейтса. згодом йому довелося вибачитися за це.

Хемілтон опублікував у сторіс в Instagram фрагмент розмови Білла Гейтса, в якому він говорить про вакцинацію. І заперечує той факт, що вакцина, яка розробляється за його підтримки, буде використана для чипізації людей.

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Однак Хемілтон зробив репост відео блогера King Bach, який підписав його як "Я пам'ятаю день, коли я вперше збрехав".

Таке повідомлення на сторінці Хемілтона викликало шквал критики в його прихильників. Вони звинуватили його у поширенні ідей проти вакцинації. Тож після цього Хемілтон виступив з вибаченням. І поясненням.

"Я побачив коментарі щодо мого попереднього поста з приводу вакцини проти коронавірусу. І хотів би прояснити свою позицію, оскільки зрозумів, що її, можливо, невірно інтерпретували.

По-перше, я не бачив фразу, прикріплену до посту, це моя помилка, і я дуже поважаю роботу Білла Гейтса у сфері благодійності. Я також хотів би чітко сказати про те, що не виступаю проти вакцин. У мене немає сумнівів в тому, що вони виявляться корисними в боротьбі з коронавірусом. Сподіваюся, їх розробка врятує життя.

Проте, після перегляду даного відео я відчув, що є велика невизначеність, яка стосується, в першу чергу, побічних ефектів, а також фінансування. Можливо, я не завжди роблю правильні пости – я всього лише людина і набираюся знань", – написав Хемілтон.