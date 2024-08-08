Показал лучшие боксерские качества, – Кличко поздравил Хижняка с "золотом" Игр-2024

Александр Хижняк стал третьим олимпийским чемпионом от Украины на Играх-2024 в Париже. Новоиспеченный чемпион получил поздравления от самых топовых украинских боксеров.

В финале до 80 килограммов Александр Хижняк одолел казаха Нурбека Оралбая. Боксер из Полтавы завоевал свою вторую олимпийскую награду и первую "золотую".

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Поздравление от легенды бокса

Одними из первых олимпийского чемпиона поздравили Александр Усик и Виталий Кличко. Легенда бокса и мэр Киева заявил, что Хижняк продемонстрировал в Париже лучшие боксерские качества.

Поздравляю Александра Хижняка с олимпийским "золотом" в боксе! Болели, верили, гордимся! Александр показал лучшие боксерские качества: и силу, и выдержку, и целеустремленность. 3 года назад в Токио он завоевал "серебро". На Олимпиаде в Париже – завоевал "золото". Украинцы – победители! Это доказывают, в частности, и наши спортсмены.

Слава Украине!

– написал поздравление Кличко.

Отметим, что Хижняк стал четвертым украинским олимпийским чемпионом по боксу. До этого "золото" Игр получали Владимир Кличко, Василий Ломаченко (дважды) и Александр Усик.

Теперь в копилке Украины на Олимпиаде-2024 три золотые, две серебряные и три бронзовые награды. 8 августа наш актив может пополниться двумя медалями. Парвиз Насибов и Жан Беленюк будут бороться за "золото" и "бронзу" в греко-римской борьбе соответственно.