У фіналі до 80 кілограмів Олександр Хижняк здолав казаха Нурбека Оралбая. Боксер із Полтави завоював свою другу олімпійську нагороду та першу "золоту".

Цікаво Хижняк поділився емоціями від здобуття олімпійського "золота": які плани щодо подальшої кар'єри

Привітання від легенди боксу

Одними із перших олімпійського чемпіона привітали Олександр Усик та Віталій Кличко. Легенда боксу та мер Києва заявив, що Хижняк продемонстрував у Парижі найкращі боксерські якості.

Вітаю Олександра Хижняка з олімпійським "золотом" у боксі! Вболівали, вірили, пишаємося! Олександр показав найкращі боксерські якості: і силу, і витримку, і цілеспрямованість. 3 роки тому в Токіо він здобув "срібло". На Олімпіаді в Парижі – виборов "золото". Українці – переможці! Це доводять, зокрема, і наші спортсмени.

Слава Україні!

– написав привітання Кличко.

Відзначимо, що Хижняк став четвертим українським олімпійським чемпіоном із боксу. До цього "золото" Ігор здобували Володимир Кличко, Василь Ломаченко (двічі) та Олександр Усик.

Тепер у скарбничці України на Олімпіаді-2024 три золоті, дві срібні та три бронзові нагороди. 8 серпня наш актив може поповнитись двома медалями. Парвіз Насібов та Жан Беленюк боротимуться за "золото" та "бронзу" у греко-римській боротьбі відповідно.