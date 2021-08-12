Тактическая замена от Челси

Основное время матча завершилось мировым 1:1. Футболистов ждали два экстратайма, но и в дополнительные 30 минут Челси и Вильярреал не определили обладателя трофея. Все решалось в послематчевой серии пенальти.

Как это было Челси – обладатель Суперкубка УЕФА

Однако перед ней главный наставник лондонского клуба Томас Тухель сделал хитрую замену вратарей. Специалист выпустил на поле Кэпа, который заменил Эдуара Мэнди.

Такая замена от тренерского штаба не была спонтанной. Наставник "синих" изучил статистику пенальти перед поединком. Кэпа парировал 5 выстрелов из 22 ударов. Зато Мэнди становился спасителем команды только во время двух ударов из 26 возможных. Отметим, что Кэпа отразил два 11-метровых от игроков Вильярреала. В итоге – 6:5 победа Челси.

"Это успех всего коллектива"

Авторы триумфа прокомментировали свою замену и победу в Суперкубке УЕФА.

Это не типичная и не нормальная ситуация, но я был готов. Эдуард и другая команда проделали фантастическую работу. Это была тяжелая игра против очень сложной команды, но у нас теперь есть медали. Я знал, что вполне могу выйти на поле, пытался подготовиться как физически, так и ментально,

– ответил Кэпа.

А вот Мэнди счастлив, что его команде удалось взять трофей. Сенегалец отметил, что это успех всей команды.

Я счастлив, что мы выиграли. Мы стремились к этому. Я знал, что это может произойти, Кэпа готов выйти на поле и помочь команде. Сегодня он сделал это, я очень рад. Это успех всего коллектива. Если ты играешь за Челси, то хочешь побеждать и брать титулы. Мы выиграли вместе,

– поделился эмоциями Мэнди.