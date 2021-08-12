Тактична заміна від Челсі

Основний час матчу завершився мировою 1:1. На футболістів чекали два екстратайми, але і у додаткові 30 хвилин Челсі та Вільярреал не визначили володаря трофею. Все вирішувалось у післяматчевій серії пенальті.

Як це було Челсі – володар Суперкубка УЄФА

Однак перед нею головний наставник лондонського клубу Томас Тухель зробив хитру заміну воротарів. Спеціаліст випустив на поле Кепу, який замінив Едуара Менді.

Така заміна від тренерського штабу не була спонтанною. Наставник "синіх" вивчили статистику пенальті перед поєдинком. Кепа парирував 5 пострілів із 22 ударів. Натомість Менді ставав рятівником команди лише під час двох ударів із 26 можливих. Відзначимо, що Кепа відбив два 11-метрові від гравців Вільярреалу. У підсумку – 6:5 перемога Челсі.

"Це успіх всього колективу"

Автори тріумфу прокоментували свою заміну та перемогу у Суперкубку УЄФА.

Це не типова і не нормальна ситуація, але я був готовий. Едуар та інша команда виконали фантастичну роботу. Це була важка гра проти дуже складної команди, але у нас тепер є медалі. Я знав, що цілком можу вийти на поле, намагався підготуватися як фізично, так і ментально,

– відповів Кепа.

А от Менді щасливий, що його команді вдалось взяти трофей. Сенегалець відзначив, що це успіх усієї команди.

Я щасливий, що ми виграли. Ми прагнули до цього. Я знав, що це може статися, Кепа готовий вийти на поле і допомогти команді. Сьогодні він зробив це, я дуже радий. Це успіх всього колективу. Якщо ти граєш за Челсі, то хочеш перемагати і брати титули. Ми виграли разом,

– поділився емоціями Менді.