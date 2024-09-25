"После услышанного он притих": промоутер признался, сколько боев осталось провести Джошуа

В субботу, 21 сентября, состоялся бой за звание чемпиона мира в хевивейте по версии IBF. Даниэль Дюбуа защитил свой пояс, победив нокаутом Энтони Джошуа.

После большого апсета многие эксперты считали, что на этом карьера Эй Джея завершена. Однако британец сразу заявил, что он обязательно вернется.

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Карьера на завершающем этапе

Промоутер Эдди Хирн в интервью для Boxing News поделился мыслями относительно дальнейших перспектив своего клиента. Он считает, что после неудачи в бою с Даниэлем Дюбуа в Энтони Джошуа осталось не так много больших поединков, однако он еще точно не сказал своего последнего слова в боксе:

Я сказал Энтони после поражения: у тебя осталось от одного до трех реально больших боев. После услышанного он притих. Но это понимание того, где находится его карьера. И эти последние бои должны быть действительно большими.

Эдди Хирн добавил, что сейчас в приоритете для Эй Джея есть реванш с Дюбуа. Он заявил, что этот бой может состояться и они даже имеют предварительную договоренность с организаторами в Саудовской Аравии.

К слову. Даниэль Дюбуа накануне также рассказал, что он заинтересован в проведении еще одной битвы с Энтони Джошуа. В реванше он хочет доказать, что его победа не была случайной.

Напомним, что поражение от Дюбуа стало четвертым в карьере Эй Джея. Ранее он уступал Энди Руису и дважды Александру Усику. Также в активе британца есть 28 побед.