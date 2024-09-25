Бывший чемпион мира рассказал, что также имел бойца, на которого раньше хотел быть похожим. "Железный Майк" назвал легендарного боксера, который выиграл более 100 боев на профессиональном ринге, сообщает Jazzys World TV.

Читайте также Дюбуа признался, согласится ли на реванш с Эй Джеем

Кто нравился Майку Тайсону

Американец выделил экс-чемпиона мира в четырех весовых категориях Роберто Дюрана. Он выступал среди профессионалов до 50 лет.

"Дюран был злым, жестоким и очень популярным. Несмотря на то, что он был плохим парнем, люди все равно любили его, и я хотел быть таким, как он – плохим парнем, которого бы любили люди.

Он комик, но он прекрасный парень. Он похож на меня, но мы два совершенно разных парня на ринге и вне его", – сказал Тайсон.

Справка. Роберто Дюран – панамский боксер, который выступал на профессиональном уровне с 1968 по 2001 год. Всего он провел 119 поединков, в которых одержал 103 победы.

Напомним, что уже совсем скоро Майк Тайсон вернется в ринг и проведет первый официальный бой за почти 20 лет. Его соперником станет звездный блогер-боксер Джейк Пол. Поединок запланирован на 15 ноября.