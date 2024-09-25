Після великого апсету чимало експертів вважали, що на цьому кар'єра Ей Джея завершена. Проте британець одразу заявив, що він обов'язково повернеться.

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Кар'єра на завершальному етапі

Промоутер Едді Хірн в інтерв'ю для Boxing News поділився думками щодо подальших перспектив свого клієнта. Він вважає, що після невдачі в бою з Даніелем Дюбуа в Ентоні Джошуа залишилося не так багато великих поєдинків, проте він ще точно не сказав свого останнього слова в боксі:

Я сказав Ентоні після поразки: у тебе залишилося від одного до трьох реально великих боїв. Після почутого він притих. Але це розуміння того, де знаходиться його кар'єра. І ці останні бої мають бути справді великими.

Едді Хірн додав, що наразі у пріоритеті для Ей Джея є реванш з Дюбуа. Він заявив, що цей бій може відбутися й вони навіть мають попередню домовленість з організаторами в Саудівській Аравії.

До слова. Даніель Дюбуа напередодні також розповів, що він зацікавлений у проведенні ще однієї битви з Ентоні Джошуа. У реванші він хоче довести, що його перемога не була випадковою.

Нагадаємо, що поразка від Дюбуа стала четвертою в кар'єрі Ей Джея. Раніше він поступався Енді Руїсу та двічі Олександру Усика. Також в активі британця є 28 перемог.