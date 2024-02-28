Эдди Хирн, промоутер Энтони Джошуа, поделился планами на будущее. Он сообщил, что Турки Аль аш-Шейх, глава Главного управления по делам развлечений в Саудовской Аравии, запланировал бой между победителями поединков: Усик – Фьюри и Джошуа – Нганну.
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Хирн: Мы так долго к этому стремились
При этом Хирн уверен, что с экс-чемпионом UFC Эй Джей без проблем разберется. А уже по итогу следующего поединка станет абсолютом.
"Его Величество сказал, что победитель этого боя встретится с победителем поединка Фьюри – Усик. Для нас это заветный шанс, потому что мы так долго этого стремились.
Эй Джей собирается побить Фрэнсиса Нганну, а потом он побьет победителя боя Фьюри – Усик и станет абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе", – заявил Хирн.
Впрочем, у Джошуа нет недооценки соперника. Ведь поражение может поставить крест на карьере британца.
Он воспринимает бой с Нганну так, будто это Тайсон Фьюри, умноженный на десять. Если его побьют, он проиграет бойцу с рекордом 0-1,
– заметил Хирн.
Топ-поединки в королевском дивизионе
- Напомним, что первыми на ринг выйдут Энтони Джошуа и Фрэнсис Нганну. Поединок звезд бокса и ММА состоится 8 марта.
- Бой Тайсона Фьюри и Александра Усика запланирован на 18 мая. Победитель поединка станет абсолютным чемпионом мира.