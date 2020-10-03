Южненский "Химик" в овертайме обыграл "Киев-Баскет" со счетом 76:68 и стал вторым финалистом Кубка Украины.

Химик – Киев-Баскет 76: 68 ОТ (13:9, 15:16, 18:15, 13:19, 17:9)

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Первая четверть матча получилась нерезультативной, а на большой перерыв с преимуществом в 3 очка ушла команда из Южного. "Химик" увеличил преимущество в третьем периоде, но заключительный отрезок игры был за киевлянами, которым удалось перевести матч в овертайм.

В дополнительное время сильнее был "химик" – команда Виталия Степанивского дожала соперника и выиграла с разницей в 8 очков.

В финальном матче "Химик" сыграет с действующим обладателем Кубка "Днепром", обыгравшим "Одессу" (76:67).