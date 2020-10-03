Южненський "Хімік" в овертаймі обіграв "Київ-Баскет" з рахунком 76:68 і став другим фіналістом Кубка України.

Хімік – Київ-Баскет 76:68 ОТ (13:9, 15:16, 18:15, 13:19, 17:9)

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Перша чверть матчу вийшла нерезультативної, а на велику перерву з перевагою в 3 очки пішла команда з Южного. "Хімік" збільшив перевагу в третьому періоді, але заключний відрізок гри був за киянами, яким вдалося перевести матч в овертайм.

У додатковий час сильніше був "Хімік" – команда Віталія Степанівського дотиснула суперника і виграла з різницею у 8 очок.

У фінальному матчі "Хімік" зіграє з чинним володарем Кубка "Дніпром", який обіграв "Одесу" (76:67).