Орбан здорового человека: вундеркинд оформил хет-трик за 3,5 минуты в еврокубковом матче – видео

Форвард Гента Гифт Орбан вписал свое имя в историю европейского футбола. В матче 1/8 финала Лиги конференций нигериец забил самый быстрый хет-трик в истории еврокубков.

В Лиге конференций начались ответные матчи 1/8 финала. Одна из игр была вынесена на среду, в которой турецкий Истанбул Башакшехир принимал бельгийский Гент, пишет 24 канал.

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В первой игре команды сыграли вничью (1:1), поэтому турки на своем поле планировали добить "индийцев". Впрочем, планы хозяев разрушились в первом тайме благодаря невероятной игре нападающего бельгийцев Гифта Орбана.

В течение менее четырех минут 20-летний нигериец умудрился забить трижды. Сначала Гифт завершил неплохую комбинацию партнеров по команде, расстреляв вратаря в упор.

Впоследствии Орбану удачно лег мяч на ногу, который он послал в "девятку" из-за пределов штрафной. А добил нападающий соперника удачным замыканием прострела с фланга. Для того, чтобы оформить хет-трик, Гифту хватило всего 3 минуты и 25 секунд.

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Это теперь самый быстрый хет-трик. Интересно, что недавний лидер этого рейтинга Мохамед Салах свои три мяча забил также в этом сезоне. В выездном матче группового раунда ЛЧ против Рейнджерса (7:1) египтянин вышел на замену и оформил хет-трик за 6 минут 12 секунд.

В результате Истанбул Башакшехир и Гент еще обменялись голами и завершили победой 4:1 в пользу бельгийцев. Для "индийцев" это первый в истории выход в четвертьфинал еврокубка. Раньше они по разу доходили в 1/8 финала ЛЧ, ЛЕ и ЛК.

Видеообзор матча Истанбул Башакшехир – Гент: