Хет-трик Левандовского вывел Баварию в 1/4 финала Лиги чемпионов: видеообзор

Бавария и РБ Зальцбург 8 марта сыграли в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Мюнхенский клуб пробился в четвертьфинал турнира.

Бавария – РБ Зальцбург 7:1

Голы: Левандовский, 12, 21, 23, Гнабри, 31, Мюллер, 54, 83, Сане, 86 – Чергорд, 71

Читайте также России засчитали техническое поражение в плей-офф квалификации на ЧМ-2022 против Польши

В начале матча команды обменялись моментами. Левандовский наносил удар в угол ворот, но голкипер соперников потянул выстрел. Ответ австрийского клуба был не менее острым, но Капальдо не смог удачно запереть прострел, сообщает 24 канал.

Его не сдержать

. Первый поединок между этими командами закончился мировой 1:1.

На 12-й минуте счет в матче был открыт. Левандовский красиво обработал передачу от Комана, но после разворота очутился на газоне. Вобер ценой фола остановил польского форварда Баварии – пенальти.

К отметке подошел сам пострадавший, хладнокровно разведя мяч и голкипера в разные углы –

Видео первого гола в матче

Почти сразу отличную возможность упустили гости. Мяч дошел до Зайвальда в штрафной хозяев, но его удар шел выше ворот, хотя Нойер перестраховался и перевел кончиками пальцев мяч на угловой.

Уже на 21-й минуте Бавария забила второй раз. Снова Вобер привез 11-метровый в свои ворота. К отметке подошел Левандовский и пробил в тот же угол ворот. Голкипер снова не угадал направление выстрела – 2:0.

Второй гол Левандовского: смотрите видео

Уже через две минуты Левандовский забил свой третий гол в этом матче. Вратарь неудачно сыграл на опережение, попал в Роберта. Мяч отскочил в стойку, но поляк доиграл эпизод до конца и просто занес его в ворота. Невероятный Роберт Левандовский за 23 минуты поединка оформил хет-трик – 3:0.

Видео третьего гола Левандовского

Нокдаун для гостей

Игрок Зальцбурга потерял мяч у собственной штрафной и Гнабри удачно замкнул передачу Комана – 4:0.

Видео четвертого гола Баварии

Хозяева просто уничтожали соперника на футбольном поле. Павар и Левандовски могли сделать счет до неприличного. Но мяч пролетел рядом с воротами.

Первая часть встречи прошла под полным контролем подопечные Юлиана Нагельсманна. Свисток судьи зафиксировал в первой 45-минутке счет на табло 4:0.

Тотальный контроль Баварии

После перерыва Левандовский мог забивать в четвертый раз, но его выстрел заблокировал защитник Зальцбурга.

Девять минут понадобилось мюнхенцам, чтобы в пятый раз расстроить голкипера соперника. Мюллер получил передачу от Сане, не стал подходить, развернулся и мощно пробил в угол ворот – 5:0.

Видео мяча Мюллера

На экваторе второго тайма Зальцбург размочил ноль в графе своих забитых голов. Австрийскому клубу удалось провести скорую контратаку, которую мощным ударом под перекладину замкнул Чергорд – 5:1.

Видео гола Чергорда

В конце матча красивая комбинация удалась мюнхенцам. Мюллер снова замкнул пас от Сане и в шестой раз расстроил голкипера Зальцбурга – 6:1.

Дубль Мюллера: смотрите видео

Через три минуты мяч в седьмой раз побывал в сетке ворот гостей – 7:1. Голом отличился Сане после красивого ассиста пяткой от Левандовского.

Видео гола Сане

Бавария вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов.