Как хет-трик Левандовского безжалостно уничтожил клуб Яремчука в Лиге чемпионов: видео

Бавария 2 ноября не оставила шансов Бенфике в матче Лиги чемпионов. В ворота португальского клуба три гола забил польский форвард Роберт Левандовский.

Три гола, которые привели к разгрому

33-летний польский нападающий начал разгром команды Романа Яремчука. К слову, украинец вышел в стартовом составе Бенфики и провел на поле 64 минуты.

Больше о матче Бавария разгромила Бенфику – Левандовский оформил хет-трик и не забил пенальти: видео

Роберт Левандовский стал настоящим ужасом для соперника. Футболист оформил хет-трик в ворота "орлов". На 26-й минуте Роберт направил на передачу на дальней штанге и ударом головой размочил нули на табло.

Первый гол Роберта: видео

В компенсированное к первому тайму время Левандовский мог оформлять дубль. Бавария заработала право на пенальти, но поляк неудачно пробил, не реализовав 11-метровый удар.

Уже после отдыха форвард сборной Польши сполна реабилитировался. Футболист получил передачу от Сане и элегантно перебросил голкипера португальского клуба. Роберт увеличил преимущество хозяев – 4:1

Дубль Левандовского: видео

При счете 4:2 польский игрок забил свой третий гол в матче. Левандовский мастерски обработал заброс из глубины поля и снова перебросил ворота соперника – 5:2. Роберт оформил хет-трик и установил окончательный счет на табло – 5:2.

Последний гол в матче: видео

Бавария одной из первых вышла в плей-офф Лиги чемпионов. Произошло это еще за два тура до группового раунда. Мюнхенский клуб с 12 очками возглавляет группу Е. Бенфика с 4 пунктами идет третьей.