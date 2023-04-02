Довбик повторил результативное достижение Реброва и Косырина в УПЛ

Артем Довбик уже давно превратился в лидера футбольного клуба Днепр-1. В 19-м туре УПЛ-2022/2023 нападающий в очередной раз доказал, что команду Александра Кучера уже сложно представить без него.

25-летний форвард оформил хет-трик в ворота харьковского Металлиста 1925 года. Для этого Артему Довбику понадобилось 10 минут второго тайма – с 71-й по 81-ю минуты. Два из трех голов были забиты с пенальти.

Интересно Хет-трик за 10 минут: Довбик укрепил свое преимущество в гонке бомбардиров УПЛ

Вошел в историю украинского футбола

Все результативные удары Довбика принесли разгромную победу Днепра-1 над Металлистом 1925 со счётом 0:3.

Для Артема хет-трик в ворота харьковчан стал уже третьим в текущем сезоне УПЛ. Ранее от таких достижений нападающего днепрян страдали голкиперы Зари и Колоса.

Благодаря этому Довбик стал в один ряд с легендой Динамо Сергеем Ребровым и бывшим футболистом Черноморца Александром Косыриным.

Только этим троим украинским игрокам удалось оформить три хет-трика в одном чемпионате. Ребро это удалось сделать в далеком сезоне-1999/2000, а Косырину - в сезоне-2007/2008.

К слову. Довбик стал лишь четвертым футболистом в истории украинского футбола, отличившимся тремя голами после выхода из замены. Ранее это удавалось Андрею Тотовицкому, Владиславу Супряге и Сергею Старенькому.

Отметим, что благодаря трем мячам в 19-м туре УПЛ Довбик увеличил свое преимущество в бомбардирской гонке украинского первенства. Теперь его преимущество составляет над ближайшим соперником уже 4 гола.

В сезоне-2022/2023 Довбик забил 20 голов в 27 сыгранных поединках во всех турнирах Днепра-1. Также в его активе 5 ассистов. Напомним, что было много разговоров о возможном переходе Артема в топовый европейский чемпионат. Но Днепр-1 старается всеми силами удержать забивного форварда.

Обратите внимание! Уже 9 апреля Довбик может улучшить свою статистику. В этот день подопечные Александра Кучера сыграют против Львова.