В Херсоне оккупанты обстреляли один из ведущих теннисных залов Украины: жуткие фото

Оккупанты продолжают уничтожать все на своем пути. В Херсоне они обстреляли специализированный зал для настольного тенниса.

Вновь оккупанты борются против спортивной инфраструктуры

Кафиры еще раз показали, как они "освобождают" спортивную инфраструктуру. Уже не в первый раз они разрушают места, где занимались наши чемпионы.

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В Херсоне войска России обстреляли высшее училище физической культуры. В частности, пострадал специализированный спортивный зал по настольному теннису.



Оккупанты обстреляли зал для настольного тенниса / Фото федерации настольного тенниса Украины



Оккупанты обстреляли зал для настольного тенниса / Фото федерации настольного тенниса Украины

Это училище было одним из ведущих образовательных учреждений в Украине, которое готовило спортсменов-теннисистов.

Херсон находится в оккупации войсками России с начала марта.