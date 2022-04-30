В Херсоне оккупанты обстреляли один из ведущих теннисных залов Украины: жуткие фото
Источник:Федерация настольного тенниса Украины
Оккупанты продолжают уничтожать все на своем пути. В Херсоне они обстреляли специализированный зал для настольного тенниса.
Вновь оккупанты борются против спортивной инфраструктуры
Кафиры еще раз показали, как они "освобождают" спортивную инфраструктуру. Уже не в первый раз они разрушают места, где занимались наши чемпионы.
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В Херсоне войска России обстреляли высшее училище физической культуры. В частности, пострадал специализированный спортивный зал по настольному теннису.
Оккупанты обстреляли зал для настольного тенниса / Фото федерации настольного тенниса Украины
Оккупанты обстреляли зал для настольного тенниса / Фото федерации настольного тенниса Украины
Это училище было одним из ведущих образовательных учреждений в Украине, которое готовило спортсменов-теннисистов.
Херсон находится в оккупации войсками России с начала марта.