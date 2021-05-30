Хейни в тяжелом бою победил Линареса и защитил титул чемпиона мира: видео

В ночь с 29 на 30 мая в главном событии вечера бокса от промоутерской компании Matchroom Boxing в Лас-Вегасе (США) сошлись на ринге чемпион мира по версии WBC в легком весе Девин Хэйни и Хорхе Линарес. Американец успешно защитил титул.

Успешная защита титула

Перед этим поединком Девин Хейни дважды защищал чемпионский титул. На этот раз защита была очень сложной. Хорхе Линарес дал достойный бой сопернику и даже мог отобрать пояс у американца.

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Для венесуэльца Линареса это был первый чемпионский бой после того, как в 2018 году он проиграл оба своих пояса Василию Ломанчеко.

Хейни с первых секунд выглядел значительно лучше и свежее на ринге. Его преимущество было колоссальным и держалось вплоть до 10 раунда. А дальше был один удар венесуэльца, который мог перевернуть ход поединка с ног на голову. Линарес выбросил в сторону Хейни мощную комбинацию. Девин потерял равновесие, но сигнал об окончании раунда спас боксера из США от нокдауна и нокаута.

После отдыха последние раунды остались тоже за Линаресом. Но венесуэлец слишком поздно включился на ринге. Хейни выиграл бой по решению судей– 116:112, 116:112, 115:113 и защитил пояс WBC. Как видим, судьи были единогласными, только один судья дал 115: 113

Американец стал первым боксером, победившим Линареса по очкам.

Хейни уже заявил о желании объединить титулы по разным версиям и предложил подраться обидчику Ломаченко Теофимо Лопесу. Однако Лопес 19 июня выйдет на ринг против Джорджа Камбососа.

Девин Хейни – Хорхе Линарес видеообзор