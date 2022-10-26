"В ринге посмотрим, кто Ломаченко на самом деле": Хейни сделал дерзкое заявление

Абсолютный чемпион мира в легком весе Девин Хейни прокомментировал слухи о потенциальном поединке с украинцем Василием Ломаченко.

29 октября украинский боксер Василий Ломаченко выйдет в ринг против американца Джемейна Ортиса. В случае победы наш боксер получит шанс сразиться за все чемпионские пояса легкого дивизиона, которыми владеет Девин Хейни.

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Сам абсолютный чемпион не против встречи с Ломаченко. Фактически Хейни подтвердил, что следующим его соперником должен стать Василий. Однако 23-летний американец не считает титулованного украинского боксера лидером лайтвейта.

"На сегодняшний день самым реалистичным моим следующим соперником является Ломаченко. Тем более, что организовать этот бой очень легко. Но поживем - увидим. Пока просто подтверждаю, что именно Ломаченко – самый вероятный соперник.

Бой против одного из лучших в истории? Слушайте, это вы считаете его таким, а не я. Вот когда мы встретимся с ним в ринге, тогда и посмотрим, является ли он тем, за кого себя выдает,

– сказал Хейни.

Ранее инсайдер сообщил, что бой между Ломаченко и Хейни состоится весной 2023 года. Но для начала украинскому ветерану нужно разобраться с Ортисом.

Напомним, бой Василия Ломаченко с Джемейном Ортисом состоится в ночь с 29 на 30 октября в Нью-Йорке на "Мэдисон-сквер-гарден". Выход украинца ожидается ориентировочно 30 октября в 06:00 по Киеву.

Кстати, фаворитом боя является украинский боксер. Подробности читайте в материале 24 канала.