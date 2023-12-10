Обидчик Ломаченко стал чемпионом, поднявшись в категорию выше: видео поединка

В ночь с 9 на 10 декабря в Сан-Франциско (США) состоялся вечер бокса, главным событием которого стал поединок за звание чемпиона мира в суперлегком весе.

Американец Девин Хейни получил титул чемпиона мира в суперлегком весе по версии WBC. 24 Канал. Бывший абсолютный чемпион мира в легком весе выиграл бой у обладателя пояса Реджиса Прогрейса.

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Хейни – Реджис: 120-107, 120-107, 120-107

Напомним, что Хейни, победив в мае по очкам украинца Василия Ломаченко, затем оставил все свои 4 пояса в легком весе и поднялся в весе. И теперь выиграл титул во второй для себя весовой категории.

С первого раунда боксеры проявляли особую осторожность, пытаясь открыть слабые моменты у соперника.

Уже на третьем раунде Дэвин нанес мощный удар, в результате чего Реджис оказался в нокдауне. Хейни стратегически решил не пытаться добить соперника, избежав возможного контратаки.

Девин усовершенствованно контролировал расстояние, мешая Прогрейсу приблизиться и наносить удар. Кроме того, Хейни умело использовал моменты для точных атак на протяжении всего поединка.

В финальных раундах Прогрейс пытался совершать больше агрессивных действий, однако это не привело к успеху, поскольку Хэйни мастерски защищался и уклонялся от ударов.

По итогам 12 раундов трое судей дружно отдали все раунды в пользу Хейни: 120-107, 120-107, 120-107.

Хейни стал чемпионом: смотреть видео