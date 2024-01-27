Барселона останется без тренера: легендарный Хави объявил об уходе из клуба

Хави Эрнандес объявил, что покинет Барселону в конце сезона 2023-2024. Каталонский специалист считает, что команде нужны перемены.

В этом сезоне у Барселоны есть определенные проблемы с результатом. Команда идет только третьей в Ла Лиге и отстает от лидера Реала на десять баллов. Также каталонцы вылетели из Кубка Испании от Атлетика., но вышли в плей-офф Лиги чемпионов впервые за три года.

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Легенда уходит из Барселоны

Летом же "блаугранас" ждут изменения на тренерском мостике. Главный тренер Барселоны Хави Эрнандес объявил об уходе из клуба. Ранее о таком же решении объявил тренер Ливерпуля Юрген Клопп.

Контракт специалиста истекает в июне 2024 года и он его не собирается продлевать. Об этом он заявил после проигранного матча Ла Лиги Вильярреала (3:5). Коуч признался, что согласовал это решение с руководством клуба.

В июне я покину клуб. Это решение мы обсудили с президентом и представителями клуба. Барселоне требуется смена направления. Мы дошли до точки невозврата, поэтому пришло время перемен. я считаю, что пора идти,

– заявил Хави.

Невероятная карьера "Маэстро"

Хави Эрнандес является живой легендой Барселоны, ведь именно ей посвятил почти всю карьеру. "Маэстро" является воспитанником клуба, за который выступал с 1998 по 2015 год. В 767 матчах полузащитник забил 85 голов. В качестве игрока Хави выиграл с Барсой:

4 Лиги чемпионов

8 чемпионств в Ла Лиге

3 Кубка Испании

6 Суперкубков Испании

по 2 Суперкубка УЕФА и Клубных чемпионата мира

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С 2015 по 2019 годы Хави выступал за катарский Аль-Садд, а затем и возглавил эту команду, начав тренерскую карьеру. В Барселону уже коучем Эрнандес вернулся в ноябре 2021 года.

За это время команда под его руководством провела 122 матча., выиграв 75 из них. В прошлом сезоне Хави помог Барселоне стать чемпионами Испании и завоевать Суперкубок страны.