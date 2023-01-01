Все под контролем: Ла Лига отреагировала на жалобу "сливочного" по дискриминации

Глава Ла Лиги Хавьер Тебас отреагировал на жалобу Винисиуса Джуниора. Футболист Реал Мадрида жаловался на бездействие руководства испанской лиги по расизму.

Хавьер Тебас недоволен заявлением нападающего столичного клуба. Глава Ла Лиги считает такие слова футболиста неуместными в сторону руководства.

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Тебас заверил, что Ла Лига борется с подобными проблемами:

В лиге мы годами сражаемся с расизмом. Винисиус очень несправедливо и ложно опубликовал претензии к нам. Структура работает для вас, чтобы все вместе мы могли двигаться в одном направлении, – написал Тебас.

Образ Винисиуса

Инцидент с нападающим "сливочных" произошел в матче 15 тура Ла Лиги против Вальядолида. Винисиус стал жертвой расистских возгласов со стороны фанатов соперника, когда сходил на смену. Болельщики Вальядолида кричали Винисиусу: "проклятая обезьяна".

После таких оскорблений, нападающий Реал Мадриду решил не молчать и у себя в социальных сетях изложил обвинения в сторону Ла Лиги:

Расисты продолжают ходить на стадионы и наблюдать за величайшим клубом мира вблизи. Ла Лига, продолжай ничего не делать. А я буду продолжать с высоко поднятой головой, праздновать свои победы и победы Мадрида, – написал Винисиус.