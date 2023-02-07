В поединке встретились третья команда шотландского чемпионата Хартс и аутсайдер премьершипа Данди Юнайтед. Уже в первой 10-минутке гости неожиданно первыми повели в счете. Минимальное преимущество Данди продержалось 71 минуту, сообщает 24 канал.

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Невероятный шедевр в ворота аутсайдера лиги

Отметим, что гости еще и с 29-й минуты играли в меньшинстве после извлечения Флетчера.

Шенкленд сравнял цифры на табло, но уже через шесть минут Хартс впервые в поединке повел в матче 2:1.

На шестой компенсированной до матча минуте хозяева сравняли силы на футбольном поле. Гинелли увидел перед собой красную карточку. Команды доиграли матч в десяти.

Уже через две минуты атака Данди Юнайтед завершилась голом от Хартса. Гамфрис корпусом оттеснил двух соперников, пытавшихся отобрать у него мяч на своей части, Стивен ближе сместился в центр поля и пробил. Нападающий хозяев увидел, что голкипер соперника вышел из ворот и решил воспользоваться случаем, что у него и получилось.

Мяч залетел за воротничок голкиперу Биригитти, который еще и сам залетел в сетку своих владений.

Видео гола из центра поля от Хартса

Этот гол стал для форварда четвертым в футболке шотландского клуба в 17 сыгранных поединках. Напомним, что Гамфрис выступает за Хартс на правах аренды. Его соглашение истекает 31 мая 2023 года, после чего тот вернется в английский Уиган.

Гол Гамфриса поставил яркую точку в поединке. Хартс победил Данди Юнайтед 3:1.