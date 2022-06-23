Для воинов, которые защищают нас на фронте, – Харлан посвятила "бронзу" чемпионату мира Украине
Источник:інстаграм Ольги Харлан
Женская сборная Украины по фехтованию завоевала бронзовую награду на чемпионате Европы в Турции. В финале украинки победили команду из Венгрии.
Харлан: Для воинов, защищающих нас на фронте
Женская сборная Украины в командной сабле была составлена из Ольги Харлан, Елены Ворониной, Елены Кравацкой и Юлии Бакастовой. Украинки завоевали четвертую награду на чемпионате Европы в Анталии.
До теми Українські шаблістки на чолі з Харлан завоювали "бронзу" чемпіонату Європи у Туреччині
Лидер женской команды Харлан посвятила свою победу родной стране. Спортсменка отметила, что ее родители находятся в Украине.
В своем инстаграмме она написала трогательный пост, где поблагодарила украинских военных.
Эта медаль для нее… для Украины! Для воинов, которые защищают нас на фронте, и каким образом еще находят время посмотреть наши соревнования и передавать нам поздравления? Для наших родителей, которые сейчас находятся дома и каждый день слышат взрывы скрываясь в бомбоубежищах. Мы надеемся, что эта медаль подарила вам улыбку, подняло настроение хотя бы на небольшое время. Все мысли всегда с вами, а вы с нами. Спасибо всем кто не сомневался и верил!
– написала Харлан.
Награды Украины на ЧЕ-2022
- Украина заняла третье место в медальном зачете, в активе национальной команды 4 награды.
- Первую награду нашей стране принесла Власть Харькова, которая торжествовала в одиночном турнире по фехтованию на шпагах.
- Сборная Украины по фехтованию получила "серебро" на ЧЕ в мужской сабле. Это первая награда для Украины за 9 лет.
- Бронзовую медаль принесли девушки в командной шпаге.