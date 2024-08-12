Харлан выставила на аукцион саблю, которой выиграла "золото" на Олимпийских играх

Ольга Харлан на соревнованиях в Париже стала самой титулованной украинской спортсменкой в истории Олимпиад. Она завоевала "золото" в командных соревнованиях и "бронзу" в индивидуальных.

Теперь в коллекции нашей легендарной фехтовальщицы есть шесть олимпийских медалей. После окончания Олимпиады она в очередной раз доказала, что является не только великой спортсменкой, но и выдающейся гражданкой Украины.

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Исторический лот от Харлан

Двукратная олимпийская чемпионка решила выставить на благотворительный аукцион свою саблю. Ею она нанесла победный укол в финале Игр-2024 в командных соревнованиях.

Аукцион по продаже сабли Ольга Харлан доверила провести благотворительному фонду Сергея Притулы. Все вырученные средства пойдут на закупку автоматизированных турелей "ШаБля".

Эта сабля уже принесла "золото" Украине, а мы сделаем так, чтобы она принесла пользу на фронте!

– говорится в сообщении.

Смотрите видео с объявлением об аукционе по продаже сабли Харлан

Отмечается, что побороться за исторический лот можно будет 15 августа. Аукцион будет транслироваться в 19.00 на страницах Сергея Притулы в фейсбуке и ютубе.

Также создали отдельную банку, где за донат от 200 гривен и кратно каждый станет участником розыгрыша флага с автографом украинской чемпионки. Обладатель самого большого доната на банке получит опцию "Кофе с Ольгой Харлан".