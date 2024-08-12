Тепер у колекції нашої легендарної фехтувальниці є шість олімпійських медалей. Після закінчення Олімпіади вона вчергове довела, що є не тільки великою спортсменкою, а й видатною громадянкою України.

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Історичний лот від Харлан

Дворазова олімпійська чемпіонка вирішила виставити на благодійний аукціон свою шаблю. Нею вона завдала переможний укол у фіналі Ігор-2024 у командних змаганнях.

Аукціон з продажу шаблі Ольга Харлан довірила провести благодійному фонду Сергія Притули. Усі виручені кошти підуть на закупівлю автоматизованих турелей "ШаБля".

Ця шабля вже принесла "золото" Україні, а ми зробимо так, щоб вона принесла користь на фронті!

– йдеться у повідомленні.

Дивіться відео з оголошенням про аукціон з продажу шаблі Харлан

Зазначається, що поборотися за історичний лот можна буде 15 серпня. Аукціон буде транслюватися о 19.00 на сторінках Сергія Притули у фейсбуці та ютубі.

Також створили окрему банку, де за донат від 200 гривень і кратно кожен стане учасником розіграшу прапора з автографом української чемпіонки. Володар найбільшого донату на банку отримає опцію "Кава з Ольгою Харлан".