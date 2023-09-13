Спали отдельно: Харлан рассказала, как поражение сборной Украины повлияло на ее отношения с итальянцем
Источник:Инстаграм Ольги Харлан
Во вторник, 12 сентября, сборная Украины играла матч квалификации к Евро-2024 против соперников из Италии. Это событие стало проверкой отношений для украинской олимпийской чемпионки Ольги Харлан и ее итальянского бойфренда и титулованного фехтовальщика Луиджи Самеле.
Матч закончился со счетом 2:1 в пользу итальянцев. Такой результат едва не отразился на отношениях звездной пары фехтовальщиков, однако они все же выдержали эту проверку.
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Футбол не помешал любви
Ольга Харлан в шутку рассказала, как она со своим парнем Луиджи Самеле отреагировали на итоговый результат и чем закончился их вечер. Все окончилось без непоправимых последствий, а олимпийская чемпионка уверена, что именно Украина квалифицируется на Евро-2024.
Что я могу сказать. После вчерашней игры я и Джи спали в разных комнатах на разных кроватях. Это было больно. Шучу, все хорошо. Все было очень по-дружески, с нашими ребятами все будет хорошо, они отберутся и все будет круто,
– сказала Харлан.
Смотрите видео с комментарием от Харлан
Кто такой Луиджи Самеле
- Титулованный итальянский фехтовальщик.
- 3-разовый призер олимпийских игр. Добывал "серебро" в индивидуальной сабле в Токио. Также в командных соревнованиях становился вицечемпионом на ОИ-2020 и бронзовым призером на Олимпиаде-2012.
- Многократный призер чемпионатов мира и 3-разовый триумфатор европейского первенства.
- С 2018 года находится в отношениях с украинской чемпионкой Ольгой Харлан.