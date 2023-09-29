Отметим, что паверлифтерша училась в вузах Харькова и не боялась говорить, что ждет "освобождения" своего города.

К примеру, 1 марта 2023 на телеграмм-канале "Малькевич Live" вышел анонс эфира с пророссийско-настроенной украинской спортсменкой, который должен был транслироваться на российских телеканалах временно оккупированных территорий.

Уроженка Байрака Изюмского района оправдывала российскую агрессию в сторону Украины, используя при этом средства массовой информации. Украинская спортсменка любезно соглашалась на интервью с пропагандистами.

Молодую украинскую спортсменку заподозрили в пророссийской позиции. Харьковская областная прокуратура заочно объявила подозрение 20-летней вицечемпионке по паверлифтингу, которая имеет звание "Мастера спорта Украины". Осенью 2021-го она стала чемпионкой и рекордсменкой чемпионата Украины по классическому паверлифтингу.

Я жду освобождения Харькова очень сильно. Домой как бы хочется. Я верю в эту победу,

– говорила девушка.

"Асвабаждения" девушка не дождалась из-за крутых действий ВСУ. Поэтому в начале сентября 2022-го сбежала в Россию. Теперь спортсменки приписывают звание "Мастера спорта РФ" среди юниоров, но прибавляя родную украинскую область изменнице. Подозреваемую объявят в розыск.

Отметим, что фамилию спортсменки не разглашает Харьковская областная прокуратура. Однако в СМИ делают догадки, что такой предательницей, вероятно, стала Диана Гвагвалия.

22 сентября 2023 именно ей было выдвинуто подозрение в совершении уголовного правонарушения в соответствии со статьями 40, 42, 276-278, УПК Украины. Об этом стало известно с сайта Офиса Генпрокурора Украины.