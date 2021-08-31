Харатин покинул сборную Украины перед матчем с Казахстаном: неожиданная причина

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков рассказал о готовности сыграть в сентябрьских матчах хавбека Игоря Харатина и форварда Романа Яремчука. Уже в среду, 1 сентября, состоится игра отбора на ЧМ-2022 против Казахстана.

Ранее в СМИ появилась информация, что Игорь Харатин покинул расположение сборной и улетел подписывать контракт с Легией. Наставник сборной ответил на вопросы журналистов по поводу трансфера Харатина и его сроках возвращения в сборную.

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Харатин пришел ко мне в час ночи, и сказал, что его продали в Легию, он сам был в шоке, сам ничего не знал. Его продали в Легию, он едет на медосмотр. Я его отпустил. Он к нам присоединится 1 числа после Казахстана,

– рассказал Александр Петраков во время пресс-конференции.

"Яремчук здоров, он будет тренироваться в общей группе. С ним все нормально. После вакцинации у него немного была температура, это особенности организма. Он в строю", – сказал Петраков.

Что известно о трансфере Харатина в Легию

Полузащитник Ференцвароша Игорь Харатин может продолжить карьеру в польской Экстраклясе. 26-летний игрок должен прибыть в Варшаву, чтобы пройти медосмотр перед трансфером в Легию. Чемпион Польши видит в украинце замену травмированному Бартошу Капустке.

Харатин, по данным Transfermarkt, оценивается в 2,2 миллиона евро.

Если этот трансфер осуществится, то он станет самым громким в истории клуба, который более 1,7 миллиона евро на трансферы никогда не тратил.

В текущем сезоне Игорь сыграл за Ференцварош в 9 матчах во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи. Его контракт с "Фради" действует до 30 июня 2022 года.

Матч отбора на чемпионат мира-2022 между Казахстаном и Украиной состоится 1 сентября в 17:00.