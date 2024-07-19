Курьезная выходка американского рестлера: Халк Хоган поддержал Трампа

В Соединенных Штатах Америки проходит предвыборная кампания на пост президента страны, в ней участвуют Дональд Трамп и Джо Байден. Известный американский рестлер Халк Хоган выступил с речью в поддержку одного из кандидатов в президенты, а именно Дональда Трама.

Событие произошло 18 июля в Милуоки, Штат Висконсин, на Национальном съезде республиканской партии. Халк Хоган вышел на сцену перед выступлением Дональда Трампа, чтобы развлечь публику.

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Выступление Халка Хогана

Американский рестлер знает, что нужно делать на публике. В своем выступлении Хоган вспомнил событие на митинге в Пенсельвании, где была попытка убить Дональда Трампа. После завершения своего выступления американец в своем стиле разорвал на себе футболку.

Они покушались на моего героя! Пусть "Трампамания" снова правит!

– заявил Хоган.

Трампу этот жест пришелся по нраву, он улыбнулся, поаплодировал и отправил Халку воздушный поцелуй.

Коротко о Хогане

Настоящее имя рестлера – Терри Джин Боллеа. Кроме реслинга, Хоган также актер, телеведущий, предприниматель и музыкант.

Халк Хоган самый популярный рестлер 1980-х годов, а также самая узнаваемая звезда реслинга во всем мире.

Свою карьеру он начал с появления в одном из эпизодов известного фильма о боксе "Рокки 3". Также снялся в фильмах "Мистер няня", "Спасатели Малибу" и другие.

Халк Хоган 6-кратный чемпион мира WCW в тяжелом весе. Его внесли в Зал славы WWE.

Сообщают, что внучка Трампа тоже выступала на Республиканском форуме, но голосовать на выборах Кай не сможет потому, что достигнет совершеннолетия, только в 2025 году.