Подія відбулася 18 липня в Мілуокі, Штат Вісконсин, на Національному з'їзді республіканської партії. Халк Хоган вийшов на сцену перед виступом Дональда Трампа, щоб розважити публіку.

Читайте також Олімпіада-2024: де в Україні безкоштовно дивитися змагання у Парижі

Виступ Халка Хогана

Американський рестлер знає, що потрібно робити на публіці. У своєму виступі Хоган згадав подію на мітингу в Пенсельванії, де була спроба вбити Дональда Трампа. Після завершення свого виступу американець у своєму стилі розірвав на собі футболку.

Вони робили замах на мого героя! Нехай "Трампаманія" знову править!

– заявив Хоган.

Трампу цей жест прийшовся до вподоби, він посміхнувся, поаплодував та відправив Халку повітряний поцілуй.

Коротко про Хогана

Справжнє ім'я рестлера – Террі Джин Боллеа. Окрім реслінгу, Хоган також актор, телеведучий, підприємець та музикант.

Халк Хоган найпопулярніший рестлер 1980-х років, а також найвпізнаваніша зірка реслінгу в усьому світі.

Свою кар'єру він почав з появи в одному з епізодів відомого фільму про бокс "Роккі 3". Також знявся у фільмах "Містер няня", "Рятівники Малібу" та інші.

Халк Хоган 6-разовий чемпіон світу WCW у важкій вазі. Його внесли до Зали слави WWE.

Повідомляють, що онучка Трампа теж виступала на Республіканському форумі, але голосувати на виборах Кай не зможе тому, що досягне повноліття, лише у 2025 році.