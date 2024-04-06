Позорная игра Баварии: мюнхенцы проиграли новичку Бундеслиги, ведя в счете 2:0 - видеообзор

Команда Томаса Тухеля должна была закрывать игру с Хайденхаймом еще до перерыва. Впрочем, во втором тайме Бавария позволила сопернику не только вырвать ничью, а и выиграть матч.

Хайденхайм – Бавария 3:2

Голы: Зесса, 50, Кляйндинст, 51, 79 – Кейн, 38, Гнабри, 45.

В чемпионате Германии в эти выходные проходят матчи 28 тура Бундеслиги. Наиболее горячая встреча прошла в Хайденхайме, где местная команда-новичок элиты принимала действующего чемпиона Баварию, пишет 24 канал.

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Крутой баннер Хайденхайма

Несмотря на кризис в мюнхенском клубе, именно гости были явными фаворитами боя. Однако и Хайденхайм не собирался сдаваться, ведь желает находиться как можно дальше от зоны вылета. Фанаты клуба даже подготовили яркий баннер перед игрой.





Провокативный баннер фанатов Хайденхайма / twitter.com/BayernUniversal

Первый тайм лишь доказал распределение сил. Бавария смогла забить дважды, а героем эпизодов стал Серж Гнабри. Немец сначала красиво ассистировал на Кейна, а под занавес тайма сам точно замкнул головой навес от Дэвиса.

Очередной провал Баварии

Однако уже после перерыва Хайденхайм ожил и создал невероятный камбэк. Уже на 51 минуте счет был равным. Зесса реализовал выход один на один, а Кляйндинст замкнул эффектный навес от Бесте.

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Бавария продолжила контролировать мяч, но хозяева не уступали гранду по ударам. И в результате фортуна улыбнулась Гайденхайму. На 79 минуте команда выбежала в стремительную контратаку и вывела Кляйндинста один на один с Ульрайхом.

Тим не промахнулся и оформил дубль, а также принес Хайденхайму историческую победу – первую в истории над Баварией. Команда Шмидта теперь на 10 месте, а вот Бавария уже в следующем туре перестать быть чемпионом.

В параллельной игре Байер минимально переиграл Унион и увеличил отрыв от подопечных Тухеля до 16 очков за шесть туров до финиша. Если леверкузенцы обыграют дома Вердер или Бавария уступит Кельну, то в Бундеслиге впервые за 12 лет де-юре будет новый чемпион.

Видеообзор матча Хайденхайм – Бавария