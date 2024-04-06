Гайденгайм – Баварія 3:2

Голи: Зесса, 50, Кляйндінст, 51, 79 – Кейн, 38, Гнабрі, 45.

В чемпіонаті Німеччини цими вихідними проходять матчі 28 туру Бундесліги. Найбільш гаряча зустріч пройшла у Гайденгаймі, де місцева команда-новачок еліти приймала чинного чемпіона Баварію, пише 24 канал.

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Крутий банер Гайденгайма

Попри кризу в мюнхенському клубі, саме гості були явними фаворитами бою. Проте і Гайденгайм не збирався здаватися, адже бажає знаходитися якомога далі від зони вильоту. Фанати клубу навіть підготували яскравий банер перед грою.





Провокативний банер фанатів Гайденгайма / twitter.com/BayernUniversal

Перший тайм лише довів розподіл сил. Баварія змогла забити двічі, а героєм епізодів став Серж Гнабрі. Німець спочатку красиво асистував на Кейна, а під завісу тайму сам точно замкнув головою навіс від Девіса.

Черговий провал Баварії

Проте вже після перерви Гайденгайм ожив та створив неймовірний камбек. Вже на 51 хвилині рахунок був рівним. Зесса реалізував вихід сам на сам, а Кляйндінст замкнув ефектний навіс від Бесте.

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Баварія продовжила контролювати м'яч, але господарі не поступались гранду за ударами. І в результаті фортуна посміхнулась Гайденгайму. На 79 хвилині команда вибігла у стрімку контратаку та вивела Кляйндінста віч-на-віч з Ульрайхом.

Тім не схибив та оформив дубль, а також приніс Гайденгайму історичну перемогу – першу в історії над Баварією. Команда Шмідта тепер на 10 місці, а ось Баварія вже у наступному турі перестати бути чемпіоном.

У паралельній грі Баєр мінімально переграв Уніон та збільшив відрив від підопічних Тухеля до 16 очок за шість турів до фінішу. Якщо леверкузенці обіграють вдома Вердер або Баварія поступиться Кельну, то в Бундеслізі вперше за 12 років де-юре буде новий чемпіон.

Відеоогляд матчу Гайденгайм – Баварія