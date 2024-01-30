Отметим, что девочка родилась 9 декабря 2014-го и недавно отпраздновала 9-летие. После развода родителей она живет вместе с отцом в Киеве.

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Что известно о единственной дочери Владимире Кличко

Это произошло из-за наркотической и алкогольной зависимости звездной мамы, которая вернулась к запрещенным веществам на фоне послеродовой депрессии.

Панеттьери признается, что очень скучает по дочери, однако девочка продолжает жить с папой а также бабушкой Надеждой Ульяновной. Кайю-Евдокию в целом мало что известно, поскольку девочку держат подальше от прессы.

Мать рассказала интересные факты о своей 9-летней дочери. Актриса признала, что она и ее дочь имеют одну общую любовь и восхищение - воду.

"Когда я была беременна каждый свободный от съемок час проводила в бассейне на своем заднем дворе в Нэшвилле плавая. Таким образом моя маленькая Стрелец появилась на свет с любовью к воде. Мы обе имеем эту самую страсть" поделилась Панеттьери.

Кроме того, как рассказала звездная мама и она и ее дочь увлекаются катанием на лошадях. "Она унаследовала мою любовь к верховой езде настолько что готова была мчаться галопом с раннего детства садясь на своего большого чучела бегемота и претендуя участвующая в гонке" - рассказала актриса.

Эту страсть породил фильм "Бешеные скачки" из Гейдена Панеттьери в главной роли. Кайя-Евдокия по словам ее матери смотрела эту ленту снова и снова.

Рост удалась у отца

Если в детстве страсть девочки к лошадям просто поражала родителей, то чуть позже стало понятно это ее настоящее увлечение. По крайней мере, для Панеттьери очевидно, что дочь не намерена следовать ее путем в сфере творчества в частности в кино.

"Меня часто спрашивают: "Если бы она решила стать певицей или актрисой как вы отреагируете?"... Я смотрю на нее и это не ее путь. Она не интересуется выступлениями. Она живет только для лошадей... В этом она мне очень похожа "Одна из основных жалоб Кайи сейчас заключается в том, что она не может приобщиться к школьным поездкам на машине или автобусе вместе с другими детьми, но ей приходится ездить отдельно", - рассказала Панеттьери.

Кайя не только похожа на мать за восхищением но и снаружи - она имеет такие же белокурые волосы и светлую кожу. Но ростом она пошла в отца (рост Владимира Кличко 198 сантиметров, а Панеттьери 153 сантиметров). Актриса не назвала точный рост своей 9-летней дочери, однако уверена, что она "очень высокая".