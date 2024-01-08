Боксеры обычно немало зарабатывают как на ринге, так и вне его. Недаром представители этого вида спорта входят в рейтинг самых богатых спортсменов мира.

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Теперь же сайт Wealthy Gorilla решил презентовать список топ-50 самых богатых боксеров в истории. Издание приняло во внимание не только спортивные победы, но и доходы бизнес-предприятий, принадлежащие боксерам.

Интересно, что в этом рейтинге не нашлось места для Мухаммеда Али, Майка Тайсона и Александра Усика. Будущий соперник украинца Тайсон Фьюри стал лишь 11-ым.

Рейтинг топ-15 самых богатых боксеров в истории:

Флойд Мейвезер (США) – 450 миллионов долларов Джордж Форман (США) – 300 миллионов долларов Мэнни Пакьяо (Филиппины) – 200 миллионов долларов Оскар де ла Хойя (США) – 200 миллионов долларов Сауль Альварес (Мексика) – 180 миллионов долларов Леннокс Льюис (США) – 140 миллионов долларов Шугар Рэй Леонард (США) – 120 миллионов долларов Владимир Кличко (Украина) – 90 миллионов долларов Энтони Джошуа (Великобритания) – 80 миллионов долларов Виталий Кличко (Украина) – 80 миллионов долларов Тайсон Фьюри (Великобритания) – 65 миллионов долларов Амир Хан (Великобритания) – 40 миллионов долларов Бернард Хопкинс (США) – 40 миллионов долларов Рики Хаттон (Великобритания) – 40 миллионов долларов Насим Хамед (Великобритания) – 33 миллиона долларов

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А вот Энтони Джошуа, которого Усик дважды переиграл, занимает девятую позицию. Из украинцев в рейтинг попали только братья Кличко. Владимир стал восьмым, а действующий мэр Киева Виталий – десятым.

Состояние старшего из братьев оценивается в 80 миллионов долларов, тогда как младшего – в 90 миллионов. Самым богатым же был назван Флойд Мэйуэзер, доход американца равен 450 миллионам долларов.

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