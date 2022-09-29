Бывшая жена Кличко рассказала, как боксер отобрал у нее опеку над дочерью

Хайден Панеттьери вспомнила, как потеряла опеку над дочерью, пока лечилась от алкогольной зависимости. В это время Владимир Кличко забрал Каю Евдокию к себе.

Бывший чемпион мира по сверхтяжелому весу Владимир Кличко известен своей звездной личной жизнью. В течение семи лет он был в отношениях с известной актрисой Хайден Панеттьери.

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Пара начала встречаться в 2011 году, а через три года у них родилась дочь Кая Евдокия. Впрочем, в августе 2018-го Владимир и Хайден развелись из-за алкогольной зависимости девушки.

Поэтому дочь осталась в Киеве с отцом. Гайден вспомнила, как известный боксер оформлял опеку над дочерью и

Я даже не знала, что это происходит, пока она не очутилась там. Я собиралась работать над собой и вылечиться. Но этого не вышло. Я думала, что она собирается посетить папу, как обычно. А потом, как только она оказалась там, он сразу сказал: "Я хочу получить полную опеку над ней". Это было для меня шоком. Я никогда не подвергала ее опасности. Его не было рядом, чтобы увидеть, какой я была мамой. И будь он, возможно, все было бы иначе,

– рассказала Хайден.

Также Панеттьери заявила, что хочет изменить соглашение об опеке, но она боится этим заниматься из-за знаменитости боксера и влиятельности его брата – мэра Киева Виталия Кличко. В настоящее время из-за войны в Украине дочь проживает в Европе.

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Напомним, что Владимир был чемпионом мира по версиям WBO, IBF, IBO и WBA. За свою карьеру он провел 69 поединков, из которых выиграл 64. На пенсию ушел в 2017 году после поражения от Энтони Джошуа.